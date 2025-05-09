В Перми участница парадной колонны потеряла туфельку

Во время парада в Перми участница одной из колонн во время прохождения по площади потеряла туфельку, но не вышла из строя и продолжила движение. Об этом сообщает kp.ru.

В публикации говорится, что девушка потеряла туфельку во время общего марша, но не подала виду, потому что не хотела ломать строй. «Золушкой» оказалась младший инспектор отдела охраны СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю Кристина Трутнева.

По словам девушки, она хотела вернуться на место выступлений, чтобы забрать потерянную обувь, которая в этот момент уже находилась у журналистов.

«Туфлю я потеряла так: когда мы шли парадным маршем, мне на ногу сзади кто-то встал, и я почувствовала, что туфля слетела», — заявила она.

История закончилась благополучно, и девушка ехала домой уже обутая.

Другой инцидент произошел в Новосибирске. Курсант роты почетного караула сделал возлюбленной предложение во время парада к 80-летию Победы, встав на одно колено. Все случилось во время торжественного прохода взвода на площади Ленина.

Ранее Дуров рассказал о деде-фронтовике.