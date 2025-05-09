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Дуров рассказал о деде-фронтовике

Дуров поздравил пользователей Telegram с 9 Мая и рассказал о деде-фронтовике
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Павел Дуров/Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил пользователей мессенджера с 9 Мая и поучаствовал в акции «Бессмертный полк», поделившись историей о своем дедушке-фронтовике. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«С Днем Победы! 90 лет назад мой дед, Семен Туляков, был призван на военную службу и прошел и Зимнюю, и Великую Отечественную войну», — написал Дуров.

По словам основателя Telegram, его родственник был командиром взвода и лейтенантом.

«По иронии судьбы, те же звания я получил 20 лет назад на военной кафедре СПбГУ — но в сотни раз менее заслуженно», — отметил Дуров.

Он добавил, что его дедушка был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также орденами Отечественной войны I и II степени и орденом «Красная Звезда».

До этого сообщалось, что четверо ветеранов, самому старшему из которых исполнилось 102 года, смотрели парад Победы в Москве вместе с президентом России Владимиром Путиным. Они находились на центральной трибуне Красной площади. Как заявил глава государства с трибуны на Красной площади, ветераны Великой Отечественной войны являются ориентиром для России. Он подчеркнул, что современные россияне и впредь будут держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине, на их решимость защищать свой дом, ценности гуманизма и справедливости.

Ранее более 1 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Петербурге.

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