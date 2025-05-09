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Россиянин избил знакомого табуретом в ходе пьяной ссоры

В Пензенской области мужчина избил знакомого табуретом во время пьяной ссоры
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Depositphotos

В Пензенской области 31-летний мужчина избил знакомого табуретом во время конфликта. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда мужчина пришел в гости к своему знакомому, где тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла ссора, и во время конфликта гость нанес побои табуретом хозяину жилища.

Согласно заключению эксперта, потерпевший получил повреждения средней степени тяжести. Подозреваемый был оперативно задержан участковыми и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого россиянка порезала подругу ножом после ссоры во время застолья. После конфликта обидчица ушла домой, а пострадавшая два дня пыталась лечиться самостоятельно.

Ранее подросток ударил сверстника ножом во время ссоры в российском городе.

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