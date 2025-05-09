Россиянка порезала подругу ножом после ссоры во время застолья

«АиФ»: на Камчатке женщина порезала подругу ножом после ссоры во время застолья

На Камчатке 53-летняя женщина напала с ножом на 40-летнюю подругу после ссоры во время застолья. Об этом сообщает kamchatka.aif.ru.

Инцидент случился 5 мая в квартире на улице 70 лет Победы в Петропавловске-Камчатском. Гостья после совместного распития алкоголя поссорилась с хозяйкой жилья и нанесла ей несколько ножевых ранений. После конфликта обидчица ушла домой, а пострадавшая два дня пыталась лечиться самостоятельно.

Пострадавшую женщину в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии с резаными ранами подбородка, ягодицы и лопатки. Подробной информации о ее состоянии не поступало.

До этого мужчина поссорился со знакомым и порезал его ножом в Подмосковье. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, его госпитализировали.

Ранее в Череповце мужчина порезал ножом пассажира автобуса.