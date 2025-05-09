Дело возбудили после того, как в Волгограде младенец не пережил операцию на сердце

В Волгограде завели дело после того, как младенец не пережил операцию на сердце

В Волгограде возбудили уголовное дело после того, как маленький мальчик не пережил операцию на сердце. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Мать ребенка обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с заявлением о возможных врачебных ошибках. По ее словам, ее месячный сын, перенесший тяжелую операцию на сердце, не выжил из-за недостаточного контроля со стороны медиков и ошибочного диагноза.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

До этого Бастрыкин поручил разобраться с делом ребенка, не выжившего при родах в больнице Липецка. Он распорядился ускорить расследование уголовного дела и проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее глава СК РФ распорядился возбудить дело по факту драки учителя и ученика в Петербурге.