Глава СК РФ распорядился возбудить дело по факту драки учителя и ученика в Петербурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после драки учителя со школьником в Петербурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на драку учителя и ученика в одной из школ Петербурга. Об этом сообщает Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

По факту драки следователи проводят проверку. Руководитель ведомства поручил возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», – сообщается в публикации.

По данным Piter.tv, речь идет об инциденте, который произошел на прошлой неделе. Девятиклассник, как рассказала его мать, во время конфликта с учителем математики заступился за одноклассников, но педагог нагрубил подростку и выгнал его.

После этого участники конфликта подрались. Узнав о произошедшем, родители школьника обратились в полицию. Родители хотели обсудить ситуацию на встрече с директором и педагогом, но последний якобы не пришел.

Ранее в Москве подростки избили одноклассницу, обвинив ее в краже электронной сигареты.