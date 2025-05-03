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Бастрыкин поручил разобраться с делом ребенка, не выжившего при родах в больнице Липецка

Бастрыкин поручил разобраться с делом ребенка, не выжившего при родах в Липецке
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с делом новорожденного, который не выжил при родах в больнице Липецка. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в феврале 2021 года в одном из медицинских учреждений Липецка. Женщина на девятом месяце беременности обратилась в медучреждение для обследования, однако в связи с внезапно начавшимися родами ее доставили в родильный зал. Несмотря на наличие осложнений, врачи приняли решение о ведении родов естественным путем. В результате произошедших событий новорожденный ребенок не выжил.

По факту произошедшего с сентября 2023 года расследуется уголовное дело, назначена комиссионная комплексная судебно-медицинская экспертиза. Потерпевшая женщина обратилась в приемную главы СК России и сообщила, что расследование затянулось, а до настоящего момента никого так и не привлекли к ответственности.

В связи с обращением Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела и проведение судебно-медицинской экспертизы. Также управлению кадров СК России предписано провести служебную проверку по факту затягивания процесса, все поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее глава СК РФ распорядился возбудить дело по факту драки учителя и ученика в Петербурге.

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