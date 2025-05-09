Дерево рухнуло на машину, в которой находился мужчина, и придавило его во Владикавказе

Во Владикавказе рухнувшее дерево придавило мужчину в машине

Во Владикавказе 66-летнего мужчину, сидевшего в машине, придавило рухнувшим деревом. Об этом сообщает МЧС Северной Осетии.

Инцидент произошел на улице Тамаева во время непогоды, сопровождавшейся градом, ливнем и шквалистым ветром. 66-летний мужчина оказался заблокирован в своем автомобиле под стволом упавшего дерева.

Спасатели распилили дерево и освободили пострадавшего. Мужчину доставили в Республиканскую клиническую больницу. Аварийные бригады занимаются устранением последствий непогоды, включая связанные с отключением электроэнергии.

До этого в Подмосковье из-за непогоды упали свыше 1,5 тысячи деревьев, а в 279 населенных пунктах возникли проблемы с электроснабжением. К ликвидации последствий привлекли 875 человек и 335 единиц техники.

Ранее лесоруб получил перелом позвоночника, когда на него упало дерево в Ленобласти.