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Лесоруб получил перелом позвоночника, когда на него упало дерево в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти лесоруб получил перелом позвоночника из-за падения дерева
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Pixabay

В Ленинградской области 50-летний лесоруб пострадал из-за того, что на него упало дерево. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел вблизи деревни Разметелево. Во время проведения работ по спиливанию деревьев на одного из лесорубов неожиданно рухнуло дерево.

Пострадавшего оперативно доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербург. Врачи медицинского учреждения диагностировали у мужчины перелом позвоночника.

До этого в Петербурге рабочий судостроительного завода лишился пальца на производстве. Его рука попала в механизм во время выполнения трудовых обязанностей. Мужчину экстренно доставили в медицинское учреждение с рвано-лоскутной раной левой кисти, неполным отрывом пальца, а также травмами сустава и сухожилия.

Ранее продавщица попала в больницу после того, как стеклянная дверца витрины упала ей на голову.

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