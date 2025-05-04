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В Подмосковье из-за непогоды упали свыше 1,5 тысячи деревьев

МЧС РФ: в Подмосковье продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
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«Газета.Ru»

Свыше 1,5 тысячи деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды, в 279 населенных пунктах продолжают восстановление электроснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«В 279 населенных пунктах с населением более пяти тысяч человек восстанавливают электроснабжение. В 14 муниципалитетах упали 1572 дерева», — говорится в публикации.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в настоящее время силы и средства МЧС распиливают и убирают поваленные деревья. К ликвидации привлечены 875 человек и 335 единиц техники.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов Подмосковья. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества оставались около 26 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что ряд потребителей остаются без электричества в Подмосковье из-за непогоды, Минэнерго РФ продолжает держать ситуацию на особом контроле до полного восстановления электроснабжения.

Ранее аварию в энергосистеме Подмосковья назвали крупнейшей за 15 лет.

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