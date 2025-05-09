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Ребенок упал с большегруза на выставке военной техники в российском городе

В Краснодарском крае ребенок упал с большегруза на выставке военной техники
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Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Армавир»

В Краснодарском крае ребенок забрался на большегруз во время выставки и упал с него. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Армавир».

Инцидент произошел в городе Армавире на выставке военной техники. На кадрах с места происшествия видно, как дети ползают по большегрузу, однако в какой-то момент один из малолетних не удержался и упал с крыши кабины на асфальт. Информации о состоянии ребенка не поступало.

До этого в Москве школьницу парализовало во время тренировки. Инцидент произошел во время занятия по борьбе, на школьницу случайно упал подросток. Девочка не смогла оттолкнуть его и почувствовала, как ноги и руки начали неметь. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, спустя 10 дней девочка смогла самостоятельно ходить.

Ранее в Биробиджане двулетняя девочка выпала из окна четвертого этажа, когда мать отвлеклась.

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