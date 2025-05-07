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В Москве школьницу парализовало во время тренировки

В Москве врачи спасли девочку, которую парализовало во время тренировки
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Telegram-канал «Клиника доктора Рошаля»

Врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалось спасти 13-летнюю девочку, которую парализовало после травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел во время тренировки по борьбе, на школьницу случайно упал подросток. Девочка не смогла оттолкнуть его и почувствовала, как ноги и руки начали неметь. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Картина МРТ указывала на компрессию спинного мозга, миелопатию, разрыв связочного комплекса. Перелома не было, но был вывих. От смещения появилась травматическая грыжа, диск буквально «вылез» в позвоночный канал, давил на спинной мозг и был причиной паралича конечностей», — сообщил врач-нейрохирург Алексей Гаглоев.

Операция прошла успешно, спустя 10 дней девочка смогла самостоятельно ходить. Школьницу готовят к выписке. Ей предстоит длительный курс реабилитационного лечения и еще одно хирургическое вмешательство, которое позволит ребенку вернуться к привычной жизни.

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