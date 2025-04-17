В Челябинске юноша швырнул петарду в мать, гулявшую с грудным ребенком в коляске

Ura.ru: в Челябинске юноша швырнул петарду в мать с грудным ребенком в коляске

В Челябинске молодой человек с балкона швырнул петарду в молодую мать, которая гуляла с грудным ребенком в коляске. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел 16 апреля, когда молодая мать гуляла с коляской, в которой находился ее грудной ребенок, возле дома №10 по Краснопольскому проспекту. В этот момент, по словам девушки, с балкона в них бросили петарду — пиротехника пролетела мимо и взорвалась, хлопок напугал и ее, и малолетнего.

По словам пострадавшей, она успела заметить на одном из балконов юношу в черной кофте, который после ее криков скрылся в квартире. Пострадавшая обратилась в полицию. В пресс-службе МВД Челябинска подтвердили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский». Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее после взрыва петарды в подмосковной школе, где пострадали девять детей, возбудили дело.