Пьяный мужчина упал с Крымского моста, а его рюкзак парализовал автодвижение

В столице мужчина упал с опоры Крымского моста в Москву-реку. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, это произошло около 15:30. Когда мужчина оказался в воде, мимо на катере проплывали спасатели. Они оперативно вытащили его из воды. Baza уточняет, что речь идет о 23-летнем молодом человеке, который выпил «сильную настойку» до того, как забрался на опору моста. После произошедшего он был госпитализирован.

SHOT добавляет, что около 19:00 движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто. К переправе съехались экстренные службы из-за сообщения о неизвестном предмете. Им оказался рюкзак мужчины. В ходе проверки в нем не нашли ничего подозрительного.

В марте 2023 года москвич спрыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной, что ему не слабо. Молодой человек выжил после падения с высоты в холодную воду и доплыл до льдины, однако выбраться на берег он уже не смог. Ему на помощь прибыли спасатели, которые эвакуировали смельчака.

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