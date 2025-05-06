Мужчина упал в воду с Большого Москворецкого моста

В Москве спасли человека, упавшего в воду с Большого Москворецкого моста

В Москве человек оказался в реке. Об этом сообщает «360 ЧП».

Инцидент произошел на Большом Москворецком мосту. Человек упал в Москву-реку, после чего смог доплыть до набережной, но самостоятельно выйти на берег не смог.

Для того, чтобы достать пострадавшего, привлекли спасателей. Подробности о состоянии человека не уточняются.

На кадрах с места инцидента заметно, что к мужчине подплыл катер со спасателями, которые помогают ему забраться на борт. Также очевидец обратил внимание на веревку, которая тянулась от воды к мосту. По данным канала, мужчина спустился в воду по веревке.

До этого в Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с опоры Крымского моста. Спасатели вытащили молодого человека и передали медикам, пострадавшего госпитализировали.

Ситуация повлияла на ситуацию на дорогах. На некоторое время движение по мосту перекрывали.

Позже на месте обнаружили подозрительный предмет, но выяснилось, что это был рюкзак попавшего в воду мужчины.

Ранее в Петербурге студент упал с моста и попал в больницу.