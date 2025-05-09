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В Воронежской области произошел взрыв

«Российская газета»: в Воронежской области произошел взрыв, пострадали люди
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Воронежской области произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным пресс-службы правительства региона, причиной инцидента стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Подчеркивается, что угрозы для населения нет. Количество пострадавших и степень тяжести их ранений не уточняется.

До этого жители Тюмени сообщили о взрывах в ночь на 8 мая. По данным местных источников, взрыв произошел на Велижанском тракте.

В ночь на 5 мая взрыв с последующим возгоранием произошел в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Причиной послужила утечка газа.

Ранее власти Москвы прокомментировали сообщения о взрыве на электроподстанции.

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