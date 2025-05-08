Власти Москвы опровергли данные о взрыве на электроподстанции

ГОЧС и ПБ: сообщения о взрыве на электроподстанции в Москве — фейк

Данные о взрыве на электроподстанции на западе Москвы в районе Солнцево являются ложными. Объект работает в штатном режиме, сообщает департамент ГОЧСиПБ столицы в Telegram-канале.

«По сообщению канала 360 ЧП информация о взрыве на электроподстанции на западе Москвы в районе Солнцево является ложной», — говорится в сообщении.

Об инциденте сообщал Telegram-канал «360 ЧП». В публикации говорилось, что взрыв произошел на западе столицы.

В ночь на 5 мая взрыв с последующим возгоранием произошел в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Причиной послужила утечка газа.

Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров. По разным данным, в результате взрыва пострадали от пяти до 18 человек. На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее из квартир в доме в Москве, где произошел взрыв, пропали деньги и техника.