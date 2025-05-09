В Петербурге закрыли станции метро и перекрыли Невский проспект из-за «Бессмертного полка»

В Петербурге закрыли «Площадь Александра Невского 2» и «Площадь Восстания»

В Санкт-Петербурге введены временные ограничения в связи с проведением шествия «Бессмертного полка» на Невском проспекте. Как сообщает городской метрополитен, станции «Площадь Александра Невского 2» и «Площадь Восстания» (вестибюль 1, выход на улицу Восстания) закрыты для входа.

Пассажиры могут покинуть метро через эти станции, но войти в них невозможно. В качестве альтернативы горожанам рекомендовано пользоваться станцией «Маяковская» или вторым вестибюлем станции «Площадь Восстания», который выходит на Лиговский проспект.

Дополнительные меры безопасности включают перекрытие движения транспорта и пешеходов на Невском проспекте, а также закрытие дворов, прилегающих к проспекту. Крупные торговые центры в центральной части города временно приостановили работу.

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