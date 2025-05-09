В Петербурге на Дворцовой площади начался парад Победы

В Санкт-Петербурге начался парад Победы. Об этом сообщило правительство города.

В параде участвуют более пяти тысяч военнослужащих и курсантов. Первыми на Дворцовую площадь прибыли ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Отмечается, что в ближайшие минуты Северная столица представит зрителям более 100 единиц современной и исторической военной техники. Впервые в параде принимают участие представители Российской таможенной академии и академии Следственного комитета.

В составе парадных расчетов — военнослужащие группировки войск «Север», юнармейцы (добровольное российское детско-юношеское движение. — Прим. ред.), части Санкт-Петербургского гарнизона, Росгвардия, сотрудники МВД и МЧС.

Также в Москве начался парад Победы. Президент Российской Федерации Владимир Путин в присутствии зарубежных гостей поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Праздничные мероприятия также посетили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, узбекский президент Шавкат Мирзиёев, а также Эмомали Рахмон, возглавляющий Таджикистан. Список почетных гостей не ограничился только этими именами — участие в торжествах приняли и другие представители дружественных государств.

Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google.