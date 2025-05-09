Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге прошел ретропробег с ветеранами по Невскому проспекту

В центре Петербурга ветеранов и блокадников прокатили на ретроавтомобилях
close
Администрация Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге 9 мая по Невскому проспекту прошел торжественный пробег ретроавтомобилей с участием ветеранов, блокадников и участников СВО. Кадры с процессией опубликовала пресс-служба правительства северной столицы.

В автопробеге участвовало более 100 единиц техники — от легендарных советских автомобилей до машин, поставленных в СССР по ленд-лизу. Зрители увидели ЗИС-5, «Катюшу», «Виллисы», «Студебеккеры», броневики и другие машины времен Великой Отечественной войны. Технику восстановили энтузиасты и участники патриотических объединений, включая «Ленрезерв» и Военно-техническое общество.

Колонна двигалась от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно.

Как отметил губернатор Александр Беглов, мероприятие стало символом связи поколений. Он поблагодарил ветеранов за вклад в Победу и подчеркнул, что современные защитники продолжают их дело.

В Петербурге прошел парад Победы. В составе парадных расчетов были военнослужащие группировки войск «Север», юнармейцы (добровольное российское детско-юношеское движение. — Прим. ред.), части Санкт-Петербургского гарнизона, Росгвардия, сотрудники МВД и МЧС.

Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами