В Петербурге прошел ретропробег с ветеранами по Невскому проспекту

В центре Петербурга ветеранов и блокадников прокатили на ретроавтомобилях

В Санкт-Петербурге 9 мая по Невскому проспекту прошел торжественный пробег ретроавтомобилей с участием ветеранов, блокадников и участников СВО. Кадры с процессией опубликовала пресс-служба правительства северной столицы.

В автопробеге участвовало более 100 единиц техники — от легендарных советских автомобилей до машин, поставленных в СССР по ленд-лизу. Зрители увидели ЗИС-5, «Катюшу», «Виллисы», «Студебеккеры», броневики и другие машины времен Великой Отечественной войны. Технику восстановили энтузиасты и участники патриотических объединений, включая «Ленрезерв» и Военно-техническое общество.

Колонна двигалась от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно.

Как отметил губернатор Александр Беглов, мероприятие стало символом связи поколений. Он поблагодарил ветеранов за вклад в Победу и подчеркнул, что современные защитники продолжают их дело.

В Петербурге прошел парад Победы. В составе парадных расчетов были военнослужащие группировки войск «Север», юнармейцы (добровольное российское детско-юношеское движение. — Прим. ред.), части Санкт-Петербургского гарнизона, Росгвардия, сотрудники МВД и МЧС.

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