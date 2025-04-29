Мужчина поссорился со знакомым и порезал его ножом в Подмосковье

В Подмосковье ссора между знакомыми закончилась поножовщиной. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, все случилось возле одного из домов на 1-й Советской улице городского округа Долгопрудный. Между двумя знакомыми возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из них порезал другого ножом.

Пострадавший 1995 года рождения самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Его госпитализировали, подробной информации о состоянии мужчины не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался мужчина 1991 года рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее в Петербурге юноша ударил ножом ученика спортивной школы.