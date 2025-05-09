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Поножовщина в автобусе произошла в Череповце

В Череповце мужчина порезал ножом пассажира автобуса
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Череповце суд заключил под стражу мужчину, который в автобусе напал с ножом на другого пассажира. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

«Мужчина подозревается в том, что 05 мая 2025 года около 15:00 часов, находясь в автобусе № 37 в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии водителя, кондуктора и пассажиров автобуса, с применением насилия и угрозой применения насилия, используя нож, причинил телесные повреждения одному из пассажиров», — отмечается в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Подозреваемый, 44-летний мужчина, заключен под стражу на два месяца.

До этого в Ухте полиция устроила погоню за пьяным водителем и открыла стрельбу. На проспекте Ленина водитель Audi пытался оторваться от преследования и проехал по газону, несколько раз задев полицейского. В конечном итоге водитель был задержан.

Ранее на Калужском шоссе в Москве загорелся автомобиль, это попало на видео.

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