Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

KLM приостановила эксплуатацию Boeing 787 из-за неполадок

Авиакомпания KLM отменила рейсы на бортах Boeing 787 из-за технических проблем
close
Максим Блинов/РИА Новости

Нидерландская авиакомпания KLM приостановила выполнение ряда рейсов на самолетах Boeing 787 из-за технических неполадок, связанных с оборудованием для заправки топливом. Об этом сообщает телеканал NOS.

Согласно информации, в субботу отменили три рейса на бортах Boeing 787, направлявшихся в Мехико, Чикаго и Портленд. Рейсы в Чикаго и Портленд будут выполнены 3 мая с пересадкой на другие самолеты. Пассажиры, направляющиеся в Мехико, смогут вылететь в воскресенье. Вероятны и другие отмены рейсов.

Как отмечает NOS, проблемы возникли из-за недостатков в обслуживании лайнеров: вместо правильной процедуры проверки Boeing 787 была использована инструкция для Boeing 777.

«Хотя эта деталь (у Boeing 787) идентична той, что находится в Boeing 777, для моделей 787 применяются другие инструкции», — уточнил представитель авиакомпании.

В связи с этим KLM планирует в ближайшие дни провести повторное техническое обслуживание самолетов по установленным стандартам.

Флот KLM насчитывает 228 самолетов, из которых 24 — модели Boeing 787.

До этого у трех моделей самолетов Boeing 787 возникли проблемы с унитазами.

Ранее у Boeing 737 подломилась носовая стойка при приземлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами