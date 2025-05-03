KLM приостановила эксплуатацию Boeing 787 из-за неполадок

Нидерландская авиакомпания KLM приостановила выполнение ряда рейсов на самолетах Boeing 787 из-за технических неполадок, связанных с оборудованием для заправки топливом. Об этом сообщает телеканал NOS.

Согласно информации, в субботу отменили три рейса на бортах Boeing 787, направлявшихся в Мехико, Чикаго и Портленд. Рейсы в Чикаго и Портленд будут выполнены 3 мая с пересадкой на другие самолеты. Пассажиры, направляющиеся в Мехико, смогут вылететь в воскресенье. Вероятны и другие отмены рейсов.

Как отмечает NOS, проблемы возникли из-за недостатков в обслуживании лайнеров: вместо правильной процедуры проверки Boeing 787 была использована инструкция для Boeing 777.

«Хотя эта деталь (у Boeing 787) идентична той, что находится в Boeing 777, для моделей 787 применяются другие инструкции», — уточнил представитель авиакомпании.

В связи с этим KLM планирует в ближайшие дни провести повторное техническое обслуживание самолетов по установленным стандартам.

Флот KLM насчитывает 228 самолетов, из которых 24 — модели Boeing 787.

До этого у трех моделей самолетов Boeing 787 возникли проблемы с унитазами.

Ранее у Boeing 737 подломилась носовая стойка при приземлении.