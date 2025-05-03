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Finnair массово отменяет рейсы из-за грядущей забастовки

Finnair отменила около ста рейсов из-за приближающейся забастовки в Хельсинки
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Depositphotos

Авиакомпания Finnair объявила об отмене около ста рейсов в связи с забастовкой Финского авиационного союза, запланированной на 5 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщают представители компании, ожидаются значительные сбои в расписании рейсов. Забастовочные действия в Хельсинки продлятся четыре часа и будут проходить по сменам.

Finnair отметила, что уведомила 7,5 тысячи клиентов об альтернативных вариантах маршрутов. Информацию можно найти в системе бронирования на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании.

Кроме того, забастовка может вызвать задержки в обработке багажа, поэтому пассажирам рекомендуется заранее прибывать в аэропорт и разместить предметы первой необходимости, такие как лекарства, в ручной клади.

До этого нидерландская авиакомпания KLM приостановила выполнение ряда рейсов на самолетах Boeing 787 из-за технических неполадок, связанных с оборудованием для заправки топливом.

Ранее в Греции работники паромов и железнодорожники устроили забастовку.

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