Finnair массово отменяет рейсы из-за грядущей забастовки

Авиакомпания Finnair объявила об отмене около ста рейсов в связи с забастовкой Финского авиационного союза, запланированной на 5 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщают представители компании, ожидаются значительные сбои в расписании рейсов. Забастовочные действия в Хельсинки продлятся четыре часа и будут проходить по сменам.

Finnair отметила, что уведомила 7,5 тысячи клиентов об альтернативных вариантах маршрутов. Информацию можно найти в системе бронирования на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании.

Кроме того, забастовка может вызвать задержки в обработке багажа, поэтому пассажирам рекомендуется заранее прибывать в аэропорт и разместить предметы первой необходимости, такие как лекарства, в ручной клади.

До этого нидерландская авиакомпания KLM приостановила выполнение ряда рейсов на самолетах Boeing 787 из-за технических неполадок, связанных с оборудованием для заправки топливом.

Ранее в Греции работники паромов и железнодорожники устроили забастовку.