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В ДНР развернули огромное знамя Победы

РИА Новости: в ДНР развернули самое большое знамя Победы в мире

На мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донецкой народной республике развернули самое большое знамя Победы в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках акции «Непокоренные» знамя Победы отправится из ДНР по 14 городам России и в белорусский город Брест. Акция завершится в Севастополе в конце мая.

Руководитель проекта «Непокоренные» Владимир Скрипниченко рассказал агентству, что это знамя пройдет около 5 тысяч километров через территорию Ростова, Новороссийска, Волгограда, Пскова и Санкт-Петербурга в Белоруссию в специальном контейнере.

Размер знамени Победы — 65 на 35 м, оно весит около 370 кг и может развеваться на ветру благодаря особому материалу, из которого создано.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества проходят по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Ранее Путин произнес тост за поколение победителей.

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