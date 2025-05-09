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Медведь набросился на двоих лесных пожарных в Забайкалье

В Забайкалье медведь набросился на двоих лесных пожарных
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gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкалье двое лесных пожарных подверглись нападению медведя, один из них не выжил. Об этом сообщает минприроды по региону.

Инцидент произошел во время обследования лесного пожара в Хилокском округе. Двое пожарных отделились от основной группы, когда на них, предположительно, напал медведь. Один из них не выжил, а второй пропал.

В настоящее время организованы поиски второго пострадавшего пожарного. В операции участвуют сотрудники МЧС, правоохранительных органов и Охотуправления. Обстоятельства происшествия уточняются.

До этого гималайский медведь напал на сборщика дикоросов в российском регионе. Мужчина получил множественные рваные раны рук, головы и туловища. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Специалисты отмечают, что такие медведи редко нападают на людей.

Ранее в Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя мужчину.

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