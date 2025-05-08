Гималайский медведь напал на сборщика дикоросов в российском регионе

В Хабаровском крае гималайский медведь напал на сборщика дикоросов

В Хабаровском крае мужчина, собиравший дикоросы, подвергся нападению гималайского медведя. Об этом со ссылкой на управление охотничьего хозяйства сообщает transsibinfo.

Инцидент произошел в пяти километрах от села Лидога. Гималайский медведь атаковал мужчину, когда тот занимался сбором дикоросов. В результате нападения пострадавший получил множественные рваные раны рук, головы и туловища.

Пострадавшего сборщика госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о его состоянии не поступало.

Отмечается, что в Хабаровском крае обитает более 3,4 тысячи особей гималайских медведей, которые преимущественно питаются растительной пищей, но могут представлять опасность для человека. Специалисты отмечают, что такие медведи редко нападают на людей.

Ранее в Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя мужчину.