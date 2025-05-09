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В аэропорту Бугульмы сняли временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Бугульма в 13:30 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

Ограничение были введены в воздушной гавани в 08:00 и действовали пять часов.

До этого стало известно, что аэропорт Саратова возобновил работу после перерыва длительностью почти четыре часа. На данный момент ограничения продолжают действовать в аэропорту Нижнекамска.

6 и 7 мая аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге исполнил роль запасного аэродрома и принял 108 самолетов, перенаправленных из других городов. Пассажирские лайнеры не смогли приземлиться в местах назначения из-за введения ограничений на работу местных воздушных гаваней.

Ранее сообщалось, что Николай Басков не может покинуть самолет в Пулково более 6 часов.

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