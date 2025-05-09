CNN перечислил факты, которые следует знать о новоизбранном папе Римском

CNN назвал пять фактов, которые следует знать о папе Римском Льве XIV

Обществу следует обратить внимание на факты из биографии новоизбранного папы Римского Льва XIV (в миру — Роберт Прево). Их на своем сайте опубликовал американский телеканал CNN.

В Ватикане Прево считали «наименее американским» из американских кардиналов, несмотря на то, что он родился в Чикаго, говорится в публикации.

Папа Франциск «уважал его и очень высоко о нем думал», подчеркнул ватиканский корреспондент CNN Кристофер Лэмб. По словам журналиста, предыдущий понтифик видел в Прево «способного лидера».

Прево является членом ордена августинцев, он возглавлял орден более десяти лет в качестве его настоятеля-генерала.

Кроме того, у новоизбранного понтифика большой опыт руководства. Франциск назначил Прево на должность префекта Епископской дикастерии, которая отвечает за оценку кандидатов на епископство и выработку рекомендаций для новых назначений. Он также был президентом Папской комиссии по Латинской Америке.

Помимо прочего, Прево сосредоточен на миссионерской деятельности.

«Я по-прежнему считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, — быть миссионером, провозглашать Евангелие, где бы я ни находился», — сказал Прево в интервью Vatican News вскоре после того, как он занял руководящую должность в Риме.

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее новый папа Римский Лев XIV призвал верующих воздвигнуть мосты для воцарения мира.