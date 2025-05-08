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В Туле трехлетний ребенок не выжил после падения из окна пятого этажа

В Туле трехлетняя девочка выпала из окна, ее не спасли
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FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

Следователи Тулы проводят проверку после падения трехлетней девочки из окна дома. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Михеева. По предварительной информации, ребенок выпал из окна пятого этажа. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.
После падения пострадавшая получила серьезные травмы, спасти ее не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, после проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Петербурге полуторагодовалый ребенок выпал из окна. В момент инцидента дома находилась мать, но она вышла в другую комнату. Мальчик же поднялся на детский стульчик, затем – на подоконник.

На окнах были фиксаторы, но он смог их открыть, затем сорвался вниз. Медики диагностировали у него тяжелый ушиб мозга и другие серьезные травмы, спасти его не удалось.

Ранее в Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна.

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