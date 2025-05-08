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Дети играли на скале в российском регионе и повисли над обрывом, сорвавшись с нее

В Бурятии дети играли на скале и повисли над обрывом, сорвавшись с нее
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Telegram-канал Информ Полис | Новости Бурятии

В Бурятии двое детей играли на скале и повисли над обрывом, сорвавшись с нее. Об этом сообщает «Информ Полис».

Инцидент произошел 7 мая на Белой горе в селе Багдарине. Во время игры на скале дети потеряли опору и сорвались, оказавшись в опасном положении прямо над обрывом. Их крики о помощи услышали местные жители.

Свидетели немедленно вызвали полицию и совместными усилиями спасли обоих детей. Благодаря оперативным действиям очевидцев удалось избежать трагедии.

До этого в Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, сорвавшись в шахту лифта — 12-летний школьник бегал по территории и забрался в недостроенное здание. По словам матери, ее сыну повезло, так как травмы могли оказаться более серьезными. Правозащитники отметили, что на территорию, где мальчик получил повреждения, может попасть любой несовершеннолетний.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.

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