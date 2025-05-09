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В Москве перед парадом отключился мобильный интернет

МСК1.ру: утром 9 мая в центре Москвы перестал работать мобильный интернет
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Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

Утром 9 мая в центре Москвы перестал работать мобильный интернет. Примерно с 08:30 начали поступать соответствующие жалобы от пользователей, сообщает городской портал МСК1.ру.

«Ровно в 08:30 в центре Москвы отключился мобильный интернет. Ничего не грузится, ни навигатор, ни мессенджеры», — сказали горожане.

При этом, по их словам, мобильная связь работала. Проблемы с интернетом фиксировали у всех крупных операторов, пишет портал.

В преддверии 9 Мая в Москве ввели масштабные ограничения. Ожидается, что в праздничные дни с перебоями будет работать мобильный интернет и сотовая связь, улицы в городе частично перекроют, будут закрыты станции метро. Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе Системы быстрых платежей, банковских приложений и банкоматов, сервисов такси и доставки, а также пунктов выдачи товаров. Ограничения затронут не только столицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что ограничения работы мобильного интернета во время крупных мероприятий необходимы для заблаговременного предотвращения угроз для россиян. Он назвал этот шаг вынужденной, но оправданной мерой в условиях современной гибридной войны, когда средства связи становятся элементом боевого управления.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.

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