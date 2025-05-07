Связь, банки, транспорт: что ограничат в Москве в майские праздники

В преддверии 9 Мая в Москве ввели масштабные ограничения. Ожидается, что в праздничные дни с перебоями будет работать мобильный интернет и сотовая связь, улицы в городе частично перекроют, будут закрыты станции метро. Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе Системы быстрых платежей, банковских приложений и банкоматов, сервисов такси и доставки, а также пунктов выдачи товаров. Ограничения затронут не только столицу: о них сообщили жителям Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа и других регионов.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и ряде других российских городов вводят масштабные ограничения, затрагивающие интернет и мобильную связь, различные онлайн-сервисы и транспорт. Повышенные меры безопасности в столице будут действовать до 10 мая включительно.

В Кремле призвали относиться к ним «с пониманием».

«Могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета. По понятным причинам. Нужно с пониманием к этому относиться. Мы все с вами, москвичи, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и призвал «учитывать опасное соседство, которое мы имеем».

Отключение мобильного интернета

С 7 по 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои в работе мобильного интернета. Абоненты одного из сотовых операторов получили такую рассылку:

«В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Возможны ограничения в работе мобильного интернета».

Ранее об ограничениях предупреждала система РСЧС.

Канал «Обмудсмен такси» со ссылкой на источник в телеком отрасли сообщил, что в столице будет доступна только голосовая связь в 3G-диапазоне . Это сделает невозможной работу мобильных приложений, включая сервисы для вызова такси и доставки еды.

Как объяснил ТАСС депутат Госдумы Антон Немкин, отключения интернета на мероприятиях необходимы для превентивной защиты. Он подчеркнул, что безопасность граждан важнее повседневного комфорта.

«Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств», — добавил Немкин и призвал москвичей пользоваться Wi-Fi.

В одном из сервисов московской доставки еды предупредили, что из-за проблем со связью часть функций может быть недоступна. Заказ не смогут оставить у двери, привезти пакеты тяжелее 25 кг, а также товары из аптек и зоомагазинов, пишет kp.ru.

Проблемы в работе банков и маркетплейсов

Интернет-ограничения, которые вводятся при подготовке к параду 9 мая, могут влиять на работу банкоматов и терминалов по оплате картой, предупредили в Сбере и ВТБ. Проблемы также могут возникнуть и при операциях по СБП (Системе быстрых платежей).

Агентство «Москва» со ссылкой на представителей маркетплейсов сообщило, что пользователям посоветовали делать фотографии QR-кодов, чтобы получить заказ во время отключения мобильного интернета, или прийти в другой день.

Какие улицы перекроют в Москве

Городские власти сообщили, что 9 мая с 5:00 до окончания мероприятий будет закрыто движение по Волгоградскому проспекту, Садовому кольцу, улицам Новый Арбат, Тверская, Солянка, Петровка и центральным набережным. Также будут закрыты некоторые подземные переходы, в том числе на Тверской улице и Новом Арбате.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В московском дептрансе сообщили, что 7 и 9 мая в столице будет частично приостановлена работа сервисов такси, каршеринга, проката самокатов и велосипедов .

На парад Победы в Москве 7 и 9 мая перекроют центральные дороги, включая МКАД В связи с проведением парада Победы и его репетицией в Москве перекроют центральные улицы... 06 мая 16:23

Какие станции метро закроют

Кроме того, будет ограничена работа ряда станций метро. Станции «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Арбатская», «Боровицкая», «Охотный ряд», «Театральная» и «Площадь Революции» будут закрыты на выход, но останутся открытыми для входа и пересадки.

Возможны ограничения на других центральных станциях, таких как «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город».

Мосгортранс рекомендовал пользователям пополнить карту «Тройка» до наступления праздничных дней из-за возможных проблем с оплатой.

Ограничения в регионах России

В праздники ограничения введут и в других городах и регионах. Так, в Санкт-Петербурге 9 мая с 10:00 до 16:00 будет приостановлена деятельность нескольких торгово-развлекательных центров , включая ТРЦ «Галерея», «Невский центр», «Большой Гостиный двор», «Пассаж», «Grand Palace», «Невский атриум» и ТРК «Адмирал».

В Чувашии 9 мая возможны ограничения в работе мобильного интернета, сообщил глава региона Олег Николаев. В центре Чебоксар в связи с проведением парада Победы ограничат движение транспорта.

В Твери с 7 по 9 мая ограничат движение транспорта в центре города в связи с проведением праздничных мероприятий.

Власти Воронежской области допустили перебои с мобильным интернетом в период с 7 по 9 мая. В Твери и области «в целях обеспечения особого режима безопасности» в праздники также могут ограничить услуги операторов сотовой связи.