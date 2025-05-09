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Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы

РИА Новости: украинцы после 2014 года на День Победы стали смотреть парад в Москве
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Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости

После 2014 года жители Украины начали смотреть трансляции парада Победы в Москве. Об этом РИА Новости рассказал уроженец Купянска Роман, который переехал в Краснодар.

По его словам, после 2014 года в его семье праздник превратился в более домашний, вместе с бабушкой и дедушкой он смотрел парад на Красной площади по телевизору.

До этого на Красной площади в Москве завершился парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 годы).

В воздушной части парада были задействованы самолеты-истребители Су-30СМ, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее День Победы стал самым популярным запросом в украинском Google.

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