Тысячи человек прошлись «Бессмертным полком» по Ярославлю

Тысячи жителей Ярославской области приняли участие в акции «Бессмертный полк» и прошли по центру Ярославля с портретами своих родных — ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Об этом сообщает РИА Новостию

Одной из участниц акции стала 98-летняя Мария Дмитриевна — труженик тыла. Старшая сестра Марии Дмитриевной, Екатерина Дмитриевна, служила на войне медсестрой.

Около Советской площади, где проходил парад Победы, к участникам «Бессмертного полка» присоединились оркестр и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Также в Москве прошел парад Победы. Президент Российской Федерации Владимир Путин в присутствии зарубежных гостей поздравил россиян с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее сообщалось, что участвующую в параде Победы военную технику отправят на СВО.