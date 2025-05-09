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В Забайкальском крае ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома

МЧС Забайкалья: крупный лесной пожар перешел на жилые дома

В Забайкальском крае произошел крупный ландшафтный пожар в селе Смоленка. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Около 9:00 мск в МЧС сообщали, что ландшафтный пожар охватил площадь 35 га — горели только трава и сухая растительность. Позже стало известно, что огонь перешел на дачные постройки.

«К ликвидации привлечены огнеборцы от пожарно-спасательных частей читинского гарнизона и пожарной части села Смоленка. Всего для ликвидации пожара привлечено 92 человека, 21 единица техники», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, воду сбрасывают два вертолета. Уточняется, что на месте ЧП находятся начальник МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов и губернатор региона Александр Осипов.

Местный портал CHITA.RU пишет, что жители поселка стали уезжать после того, как огонь из леса перекинулся на дома.

6 мая сообщалось, что в Куйтунском районе Иркутской области пожилая женщина случайно устроила крупный пожар, пытаясь избавиться от мусора на своем участке. Огнеборцы за 10 минут потушили ландшафтный пожар, который успел охватить 100 кв. метров. В отношении иркутянки составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Абакане восьмилетний школьник устроил пожар в квартире и смог его потушить.

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