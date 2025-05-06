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Россиянка устроила ландшафтный пожар, пытаясь сжечь траву

В Иркутской области пенсионерка жгла мусор и устроила ландшафтный пожар
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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В Куйтунском районе Иркутской области пожилая женщина случайно устроила крупный пожар, пытаясь избавиться от мусора на своем участке. Об этом сообщает областное управление МЧС.

72-летняя пенсионерка жгла на участке сухую траву и мусор, собирая их в небольшие кучи. Порывы ветра разнесли искры, загорелся сухостой. Пожилая женщина попыталась самостоятельно потушить огонь, но не справилась и вызвала пожарных.

Огнеборцы за 10 минут потушили ландшафтный пожар, который успел охватить 100 кв. метров. В отношении иркутянки составлен протокол об административном правонарушении.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края задержан подросток, по вине которого загорелось поле. Школьник объяснил, что хотел погреться и поджег траву. Известно, что мальчик состоит на учете в органах ПДН, действия несовершеннолетнего рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних. Площадь возгорания составила более трех тысяч квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать.

Ранее в Абакане восьмилетний школьник устроил пожар в квартире и смог его потушить.

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