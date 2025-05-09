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Глава Армянской Апостольской Церкви отметил вклад Армении в борьбу с фашизмом

Католикос Гарегин II: сотни тысяч армян боролись с фашизмом за справедливый мир
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Асатур Есаянц/РИА Новости

Католикос всех армян Гарегин II в своем поздравительном послании по случаю Дня Победы напомнил о вкладе армянского народа в борьбу против фашизма. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Армянской Апостольской Церкви, армянский народ на протяжении всей его истории боролся за независимость в стремлении к установлению справедливости и мира.

«Осознавая это, сотни тысяч армян боролись вместе с другими народами Советского Союза против фашизма во имя безопасного и процветающего мира», – заявил он.

Гарегин II подчеркнул важность стойкости, мужества и веры перед лицом трудностей, отметив, что единство, любовь и преданность Родине являются ключом к победам.

В послании Католикос также особо поздравил и благословил ветеранов.

До этого президент России Владимир Путин в ходе парада на Красной площади высоко оценил вклад союзнических армий в победу во Второй мировой войне. По его словам, открытие второго фронта приблизило победу после решающих сражений на территории СССР.

Ранее предложение Пашиняна о налогообложении церкви назвали «плодом больного ума».

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