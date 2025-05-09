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Патриарх Кирилл призвал защищать историческую правду

Патриарх Кирилл 9 мая призвал защищать историческую правду и традиции
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сегодня Россия отстаивает свои национальные интересы и духовно-культурную идентичность, поэтому важно защищать историческую правду и преемственность поколений, приверженность устоям и традициям. Об этом написал патриарх Кирилл в поздравительном письме президенту России Владимиру Путину по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил надежду на то, что сотрудничество органов государственной власти и церкви будет и в дальнейшем способствовать сплочению российского народа, укреплению подлинного суверенитета страны, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современников, защите традиционных семейных ценностей, созиданию мира и общественного согласия.

Патриарх добавил, что участники Великой Отечественной войны отстояли свободу и независимость Родины, спасли страну от уничтожения, а также освободили от фашистских захватчиков народы Европы.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о мечте полететь в космос.

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