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Патриарх Кирилл рассказал о мечте полететь в космос

Патриарх Кирилл рассказал, что мечтал о полете в космос
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хотел совершить полет в космос. Об этом он рассказал во время телемоста с Международной космической станцией (МКС), передает телеканал РЕН ТВ.

По словам патриарха, мечту разрушили «трезвомыслящие» люди.

«Они сказали: «Наверное, священники вашего поколения еще не полетят в космос. А вот, может быть, следующего уже полетят», — сказал он.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что благодарен возможности общения с космонавтами. Он отметил, что церковь, научный прогресс и героизм космонавтов являются «звеньями одной цепи».

На днях президент России Владимир Путин заявил, что существуют разные идеи по завершению работы МКС. Он не уточнил конкретные варианты, но отметил, что решение будет согласовано с международными партнерами.

Ранее НАСА предупредило о рисках из-за старения МКС.

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