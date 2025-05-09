Глава «Роскосмоса» связал победу РФ в ВОВ с достижениями страны в космической сфере

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что достижения России в космической сфере стали возможны благодаря победе в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал в своем поздравлении ко Дню Победы, которое опубликовала пресс-служба корпорации.

Он отметил, что всего через 12 лет после Победы Советский Союз запустил первый спутник, а еще спустя четыре года — впервые в истории отправил человека в космос.

«Эти шаги были бы невозможны без подвига, совершенного в годы войны», — подчеркнул Баканов.

Он добавил, что 9 Мая является самым значимым праздником в стране, олицетворяя стойкость, мужество и сплоченность нации. По его словам, героизм солдат и офицеров получил продолжение в работе выдающихся ученых, инженеров и космонавтов.

«Мы чтим свое прошлое и верим, что дух Победы живет в каждом из нас», — заключил глава госкорпорации.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении по случаю Дня Победы подчеркнула особую обязанность россиян — проявлять внимание и заботу к ветеранам Великой Отечественной войны, сохраняя память о подвиге героев.

Ранее в Нижегородской области установили рекорд, подняв в небо гигантскую Георгиевскую ленту.