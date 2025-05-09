Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Роскосмоса» связал победу РФ в ВОВ с достижениями страны в космической сфере

«Роскосмос»: лидерство России в космосе стало возможным только благодаря победе
close
Telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что достижения России в космической сфере стали возможны благодаря победе в Великой Отечественной войне. Об этом он сказал в своем поздравлении ко Дню Победы, которое опубликовала пресс-служба корпорации.

Он отметил, что всего через 12 лет после Победы Советский Союз запустил первый спутник, а еще спустя четыре года — впервые в истории отправил человека в космос.

«Эти шаги были бы невозможны без подвига, совершенного в годы войны», — подчеркнул Баканов.

Он добавил, что 9 Мая является самым значимым праздником в стране, олицетворяя стойкость, мужество и сплоченность нации. По его словам, героизм солдат и офицеров получил продолжение в работе выдающихся ученых, инженеров и космонавтов.

«Мы чтим свое прошлое и верим, что дух Победы живет в каждом из нас», — заключил глава госкорпорации.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении по случаю Дня Победы подчеркнула особую обязанность россиян — проявлять внимание и заботу к ветеранам Великой Отечественной войны, сохраняя память о подвиге героев.

Ранее в Нижегородской области установили рекорд, подняв в небо гигантскую Георгиевскую ленту.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами