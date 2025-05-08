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В Нижегородской области установили рекорд, подняв в небо гигантскую Георгиевскую ленту

В Нижегородской области аэростатом подняли 80-метровую Георгиевскую ленту

В Нижегородской области к 80-летию Победы установили новый рекорд России и Европы, подняв в небо самую большую Георгиевскую ленту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом!» — написал Никитин.

Он также прикрепил к посту видео с самой большой Георгиевской лентой. На кадрах можно увидеть, что ее поднимают над волжскими просторами при помощи воздушного шара. По словам Никитина, шар выполнен в уникальном дизайне, посвященном присвоению Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести».

Губернатор уточнил, что Георгиевская лента достигает в ширину восемь метров и в длину — 80 метров. Специалисты зафиксировали на месте достижение, которое в скором времени внесут в российскую и европейскую книги рекордов.

До этого гигантскую Георгиевскую ленту установили в Москве. Его повесили вдоль дороги, по которой ехали кортежи иностранных лидеров, прилетевших в Россию на празднование Дня Победы.

Ранее стало известно, как в странах бывшего СССР отмечают день Победы.

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80 лет Победы
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