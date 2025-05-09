В Совфеде опубликовали поздравления Матвиенко с Днем Победы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении по случаю Дня Победы подчеркнула особую обязанность россиян — проявлять внимание и заботу к ветеранам Великой Отечественной войны, сохраняя память о подвиге героев. Ее слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента.

«Сегодня наш долг — окружить вниманием и заботой дорогих ветеранов, не допустить того, чтобы их жертвы были напрасны, а свершения обесценены», — заявила Матвиенко.

По ее словам, Россия всегда будет противостоять попыткам возрождения нацистской идеологии. Единство народов страны и сохранение исторической правды остаются мощным ответом на любые вызовы и лучшей благодарностью ветеранам.

Матвиенко также напомнила, что 9 мая остается поистине священной датой — символом победного духа и глубокого траура. Она отметил, что в России, за ее пределами, на всем постсоветском пространстве этот день навечно вписан в летопись как момент великого торжества и памяти.

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