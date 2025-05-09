Украинский дрон атаковал Белгородскую область

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, люди не пострадали. В настоящее время все оперативные службы работают на месте происшествия.

Гладков добавил, что праздничные мероприятия по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности.

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие. Глава Украины посчитал, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Ранее в Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников.