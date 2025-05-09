Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка спровоцировала тяжелейший синдром Лайелла после приема всего двух таблеток

kp.ru: у жительницы Тюмени нашли синдром Лайелла после приема обезболивающих
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени 28-летняя женщина получила тяжелую аллергическую реакцию после приема обезболивающих препаратов. Об этом сообщает kp.ru.

У пациентки диагностирован синдром Лайелла — опасное заболевание, при котором происходит обширное поражение кожи и слизистых оболочек. По данным kp.ru, в конце апреля она легла спать в нормальном состоянии, но с чувством усталости, а проснулась с сильнейшей болью и зудом на коже головы.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии с язвами на теле, выраженной отечностью губ и лихорадкой до 39°C. Благодаря оперативной госпитализации и профессиональным действиям медицинского персонала удалось предотвратить фатальные осложнения.

Своевременная госпитализация и слаженная работа врачей позволили избежать серьезных последствий. В тяжелых случаях синдром Лайелла имеет летальность до 65-70%.

В конце апреля журнал Science Advances писал, что исследователи из Университета Джонса Хопкинса выделили три разных подтипа стареющих «зомби-клеток» кожи, отличающихся по форме и функциям. Отмечалось, что избирательное воздействие на них поможет бороться с такими заболеваниями, как рак.

Ранее ученые выявили скрытые механизмы редких генетических заболеваний у детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами