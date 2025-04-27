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В организме человека нашли несколько типов «зомби-клеток»

Science Advances: в организме человека есть три типа зомби-клеток
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Исследователи из Университета Джонса Хопкинса выделили три разных подтипа стареющих «зомби-клеток» кожи, отличающихся по форме и функциям. Избирательное воздействие на них поможет бороться с такими заболеваниями, как рак. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

«Зомби-клетки», в отличие от обычных, не «самоустраняются» в организме естественным образом. Они перестают делиться из-за повреждения или стресса, остаются в тканях и вызывают воспаление. До сих пор считалось, что все стареющие клетки одного типа тканей примерно одинаковы. Однако, как объясняет соавтор исследования Джуд Филлип, клетки кожи при старении могут переходить в одно из трех различных состояний.

Команда ученых проанализировала фибробласты кожи (клетки, создающие каркас ткани) в образцах 50 здоровых доноров в возрасте от 20 до 90 лет. С помощью машинного обучения и технологий визуализации исследователи изучили 87 физических характеристик каждой клетки и классифицировали их по группам.

В итоге они обнаружили 11 форм и размеров фибробластов, из которых три были характерны именно для стареющих клеток. Один из подтипов, обозначенный как C10, оказался особенно распространен у пожилых людей.

Ученые отмечают, что дальнейшие исследования помогут определить, какие из этих подтипов приносят вред, а какие — могут быть полезны. Это открывает возможности для разработки препаратов, которые будут целенаправленно устранять вредные стареющие клетки, минимизируя побочные эффекты.

Кроме того, точечное воздействие на старение клеток может стать важным инструментом в лечении рака. Некоторые современные терапии вызывают старение раковых клеток, чтобы остановить рост опухоли, однако их накопление может привести к воспалениям и дополнительной нагрузке на иммунную систему пациента. По словам ученых, новые подходы к лечению могут решить эту проблему.

Ранее ученые выявили скрытые механизмы редких генетических заболеваний у детей.

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