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Ученые выявили скрытые механизмы редких генетических заболеваний у детей

PAS: раскрыты скрытые механизмы редких заболеваний у детей
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Shutterstock

Международная команда ученых разработала новую технологию секвенирования ДНК, которая позволяет выявлять больше генетической информации, связанной с редкими заболеваниями. Об этом сообщает Pediatric Academic Societies (PAS).

Речь идет о технологии HiFi long-read sequencing, которая позволила обнаружить в 10 раз больше случаев геномного импринтинга, чем это было известно ранее. Геномный импринтинг — это механизм, при котором активна только одна копия гена, унаследованная от одного из родителей, в то время как вторая «отключена». Этот процесс играет ключевую роль в развитии некоторых редких педиатрических заболеваний.

«Геномные исследования обладают огромным потенциалом, а современные технологии позволяют нам глубже понять редкие заболевания», — рассказала доктор Элин Грундберг из Центра геномной медицины детской больницы Mercy в Канзас-Сити, автор и докладчик исследования. — «HiFi long-read sequencing дает возможность исследовать генетические закономерности, связанные с развитием ребёнка и наследственными патологиями, которые ранее оставались загадкой».

Авторы исследования изучили более 200 образцов клеток плаценты возрастом 6–8 недель у 70 младенцев. Применение передовой технологии позволило не только выявить уникальные участки ДНК, но и определить, от какого из родителей пришел активный ген. Это особенно важно для диагностики и понимания заболеваний, связанных с нарушениями в механизме импринтинга.

Результаты могут стать основой для разработки новых методов диагностики и лечения редких генетических расстройств у детей.

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