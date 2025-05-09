Свыше 1000 человек стали участниками парада Победы в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском участниками военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стали 1,1 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС.

Открыла праздничное мероприятие колонна барабанщиков курсантов Камчатского государственного технического университета, за ними проследовала рота почетного караула. В парадном строю прошли военнослужащие, а также пограничники, росгвардейцы, сотрудники МЧС, УМВД, женщины-военнослужащие и другие, отметило агентство.

Впервые в этом году вместе со старшими товарищами прошли юные казаки из числа учащихся профильных классов.

Затем состоялось выступление оркестра ОКВС и прошла выставка военной техники.

На Красной площади в Москве 9 Мая пройдут колонны бронеавтомобилей, ракетовозов, тягачей, танков и другой гусеничной техники. После прохода сводных полков военнослужащих на брусчатку выйдут колонны военной техники. О том, какие боевые машины примут участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, — в материале «Газеты.Ru».

7 мая стало известно, что число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее.

Ранее в некоторых регионах России решили отказаться от парада Победы.