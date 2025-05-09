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В Петербурге решили не ограничивать мобильный интернет и связь на День Победы

Власти Петербурга решили не ограничивать мобильный интернет 9 мая
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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге не станут ограничивать работу мобильного интернета и связи во время проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на городские власти.

В Смольном отрицательно ответили на вопрос, планирует ли городской оперативный штаб ограничивать работу мобильных операторов на майские праздники, говорится в публикации.

В преддверии 9 Мая в Москве ввели масштабные ограничения. Ожидается, что в праздничные дни с перебоями будет работать мобильный интернет и сотовая связь, улицы в городе частично перекроют, будут закрыты станции метро. Москвичей предупредили о возможных сбоях в работе Системы быстрых платежей, банковских приложений и банкоматов, сервисов такси и доставки, а также пунктов выдачи товаров. Ограничения затронут не только столицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что ограничения работы мобильного интернета во время крупных мероприятий необходимы для заблаговременного предотвращения угроз для россиян. Он назвал этот шаг вынужденной, но оправданной мерой в условиях современной гибридной войны, когда средства связи становятся элементом боевого управления.

Ранее москвичам рассказали, как пережить ограничения интернета.

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