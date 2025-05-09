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Юрист Соловьев рассказал, как избежать штрафов после пикника на природе

Юрист Соловьев: штраф после пикника может прийти за шум, алкоголь и риск пожара
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Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы/mos.ru

Штраф после того, как пройдет пикник на природе может прийти россиянам за нарушение режима тишины, пожарной безопасности и распитие алкоголя. Об том, как избежать штрафов агентству »Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В общественных местах (город, парк) запрещено распивать спиртные напитки. За это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей», — напомнил Соловьев.

Он добавил, что нарушением пожарной безопасности будет считаться разведение огня (в том числе при помощи мангала) в парковых зонах, скверах и возле гаражных комплексов, не говоря о жилых помещениях и балконах. За эти нарушения можно получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а при возникшем пожаре — от 40 до 50 тысяч рублей.

Также важно помнить, какой в регионе действует режим тишины: после определенного времени запрещено шуметь в городской черте или в СНТ. Также в зависимости от региона штраф может составить от одной до трех тысяч рублей.

Также юрист Давид Адамс рассказал, что дачники могут получить штраф за неоформленные бани и сараи на участке.

Ранее юрист предупредила россиян о штрафах за мойку машины на даче.

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